Илон Маск показал "Мехазиллу" для приземления многоразовых ракет

"Мехазилла" Илона Маска. Кадр из видео: Twitter/Elon Musk

Илон Маск опубликовал в Twitter видеоролик с демонстрацией конструкции для приземления многоразовых ракет.

"Мехазилла" ("Mechazilla") - специальное сооружение компании SpaceX. Представляет собой металлическую башню со стрелами-держателями. Функция "Мехазиллы" - "ловить" многоразовую ракету при ее приземлении. Скорость последней перед этим замедляется.

Ранее основатель SpaceX и Tesla выложил в соцсетях видеоролик с демонстрацией часового оборота "Мехазиллы".

Недавно в Китае заявили, что запущенные Маском спутники Starlink едва не столкнулись с китайской космической станцией. А глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер сказал, что американский миллиардер "устанавливает свои правила" в космосе. И его интернет-спутники блокируют доступ своим конкурентам в эту отрасль.

Сам Маск отреагировал на слова, сказанные главой ЕКА Ашбахером. Основатель SpaceX заявил, что у него не было такого намерения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950383-ilon-mask-pokazal-mehazillu-dlya-prizemleniya-mnogorazovyh-raket/