Президент Кыргызстана ушел в краткосрочный отпуск

Садыр Жапаров. Фото: president.kg

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров взял краткосрочный отпуск, передает 24.kg.

Как заявили в пресс-службе кыргызского президента, Жапаров продолжает получать информацию о происходящем в Кыргызстане.

"Держит связь с руководством кабинета министров и других государственных органов", – отметили в пресс-службе главы Кыргызстана.

Напомним, в ноябре Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана совместно с Министерством внутренних дел (МВД) пресекли попытку насильственного захвата власти на территории страны. Отмечается, что группа действовала под руководством депутатов Жогорку Кенеша и других "деструктивно настроенных" чиновников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950266-prezident-kyrgyzstana-ushel-v-kratkosrochnyy-otpusk/