Жертвами пожара в жилом доме в Нью-Йорке стали 19 человек, среди них есть дети

Пожар охватил жилой дом в Нью-Йорке. Фото: Scott Heins/Getty Images

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в результате пожара в жилом многоэтажном доме в Бронксе в воскресенье, 9 января, погибли 19 человек, в том числе девять детей.

"Сегодня мы потеряли 19 наших соседей. Это безмерная трагедия. Давайте помолимся за тех, кого мы потеряли, особенно за 9 невинных молодых жизней, которые оборвались сегодня", – говорится в его публикации в Twitter.

ABC News со ссылкой на официальные лица пишет, что более 200 пожарных тушили пожар на месте происшествия. По данным пожарной службы Нью-Йорка, в результате пожара пострадали более 60 человек, около 13 человек находятся в больницах Бронкса с тяжелыми травмами.

Многие из пострадавших находились на верхних этажах и, вероятно, пострадали от сильного отравления дымом, заявил глава пожарного департамента Нью-Йорка Дэниел Нигро.

Ранее природные пожары охватили американский штат Колорадо. Уничтожены сотни домов, проведена эвакуация. Губернатор штата Джаред Полис объявил режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950245-zhertvami-pozhara-v-zhilom-dome-v-nyu-yorke-stali-19-chelovek-sredi-nih-est-deti/