Сотни домов уничтожили природные пожары в США

Пожары в Колорадо. Фото: Getty Images/ milehightraveler

Природные пожары охватили американский штат Колорадо. Уничтожены сотни домов, проведена эвакуация. Губернатор штата Джаред Полис объявил режим ЧС.

Природные пожары начались в округе Боулдер в Колорадо, по предварительной версии, из-за короткого замыкания после обрыва линий электропередачи, пишет ТАСС.

Пламя распространялось очень быстро из-за сухой травы и ветра. Отмечается, что у некоторых семей было буквально несколько минут, чтобы покинуть свои дома перед тем, как их охватило пламя.

Издание пишет, что пока не сообщается ни об одной жертве пожаров. По словам шерифа округа, огнем уничтожено порядка 600 зданий, ущерб подсчитывается.

Ситуацию в штате с губернатором обсудил президент США Джо Байден. Американский лидер заверил Полиса, что будут приложены все усилия для предоставления немедленной помощи. людям.

По данным РБК, площадь пожаров составила 647 гектаров. Десятки тысяч человек эвакуируют. Сообщается, что не менее 6 человек получили ожоги.

Согласно данным Национальной метеорологической службы, линии электропередачи могли обрушиться из-за порывов ветра (169 км/ч).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949560-sotni-domov-unichtozhili-prirodnye-pozhary-v-ssha/