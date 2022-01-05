Погранслужба Кыргызстана готова принять меры в случае обострения ситуации в Казахстане

Протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пограничная служба Кыргызстана заявила, что отслеживает ситуацию с протестами в Казахстане и в случае обострения готова принять меры, передает 24.kg.

"Погранслужба ГКНБ КР отслеживает ситуацию в соседней республике и на приграничной территории. В случае обострения обстановки будут приняты соответствующие меры во взаимодействии с МВД, МЧС и другими госорганами", – говорится в заявлении Погранслужбы.

Отмечается, что кыргызские пограничные подразделения в целом в связи с новогодними праздниками работают в усиленном режиме.

В нескольких городах Казахстана прошли митинги из-за повышения цены на автомобильный сжиженный газ с 60 до 120 тенге за литр. Из-за режима ЧП комендантский час был введен в Алматы и Мангистауской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949798-pogransluzhba-kyrgyzstana-gotova-prinyat-mery-v-sluchae-obostreniya-situatsii-v-kazahstane/