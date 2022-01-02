Опаснейший астероид Апофис приближается к Земле

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Крупный и опасный астероид под названием Апофис подлетит к Земле на очень близкое расстояние. По оценкам ученых, максимальное сближение космических тел должно произойти весной 2029 года.

Как пишет РИА Новости, диаметр астероида составляет почти 400 метров, вес - порядка 30 тонн.

Космический объект должен подойти к планете настолько близко, что окажется в зоне, где на орбите размещены геостационарные спутники. Сближение случится примерно спустя сутки после Дня космонавтики – 13 апреля 2029 года.

Эксперты указали, что если Апофис упадет на Землю, то от удара высвободится энергия в 1717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем сила взрыва самой мощной в мире термоядерной бомбы, которую испытали в СССР.

"Сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может достигнуть 6,5 балла по шкале Рихтера, скорость ветра окажется не менее 790 метров в секунду", - говорится в прогнозе ВНИИ ГОЧС.

Также ученые пояснили, что к крупным космическим объектам относятся астероиды с диаметром более километра. Сегодня науке известны порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, оставшихся на Земле после падения больших космических тел.

К примеру, массовое исчезновение живых организмов, произошедшее около 250 млн лет назад, могло произойти как раз из-за падения крупного метеорита. Другой астероид, согласно гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

"Поперечник астероида порядка одного-двух километров является пороговым для глобальной катастрофы. Полнота информации о таких астероидах оценивается менее чем в 80%", - рассказал бывший глава Центра "Антистихия" Владислав Болов.

Напомним, накануне мы рассказывали о еще двух астероидах, которые сейчас также направляются в сторону Земли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949609-opasneyshiy-asteroid-apofis-priblizhaetsya-k-zemle/