Сразу два больших астероида летят к Земле

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К Земле летят два астероида 2013 YD48 и 7482 YD48, за ними внимательно наблюдают специалисты НАСА.

Информацию о двух потенциально опасных астероидах сообщает издание The Sun. 11 января астероид 2013 YD48 должен пройти в пределах 3,48 млн миль от Земли. Как отметили эксперты, это считается относительно близким расстоянием с астрономической точки зрения.

Отмечается, что НАСА следит за объектами в пределах 120 млн миль от Земли

По информации издания, астероид больше знаменитого Биг Бена.

Второй объект (астероид 7482 YD48) должен будет пролететь мимо Земли 18 января. Размеры этого астероида в два с половиной раза больше Эмпайр-стейт-билдинг.

Также ученые заявили о приближении еще трех небольших астероидов. Они пройдут мимо Земли в первую неделю 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1949563-srazu-dva-bolshih-asteroida-letyat-k-zemle/