2022-й станет годом "великой смертельной схватки", заявил Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: Getty Images/ JUNG YEON-JE / Contributor

Ким Чен Ын назвал 2022-й годом "великой смертельной схватки" во время предпраздничной речи на пленуме Трудовой партии Кореи.

2021-й он назвал годом великой победы, открывшим путь к развитию социалистического строительства, пишет Life со ссылкой на Центральное телеграфное агентство.

Отмечается, что северокорейский лидер во время своей речи коснулся больше внутренних проблем страны, чем отношений с США или Южной Кореей.

"Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года — грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - сообщает ЦТАК.

Ким Чен Ын выразил уверенность, что партия и народ КНДР достигнут успехов в наступившем году.

По оценке северокорейского лидера, прошедший год был ключевым для страны в плане понимания "субъективных и объективных условий" для исполнения нового пятилетнего плана.

Сообщается, что на основе выступления Ким Чен Ына и по результатам заседаний, пленум принял постановления о задачах 2022 года в рамках пятилетки, о претворении в жизнь "великой программы борьбы за строительство социалистической деревни нашего образца".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949566-2022-y-stanet-godom-velikoy-smertelnoy-shvatki-zayavil-kim-chen-yn/