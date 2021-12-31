Экс-президент Афганистана Ашраф Гани рассказал о дне своего побега из страны

Ашраф Гани. Фото: Jonathan Ernst - Pool/Getty Images

Бывший афганский президент рассказал о своем побеге от боевиков, передает Би-би-си.

По его словам, он проснулся утром 15 августа, в день захвата власти талибами (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран), и не подозревал, что это был его последний день в Афганистане.

Гани напомнил, что боевики с самого начала давали обещание не входить в Кабул, но нарушили его.

"Две разные фракции "Талибана" приближались с двух разных сторон. И вероятность массового конфликта между ними, который разрушит пятимиллионный город и нанесет ущерб людям, была огромна", - утверждает он.

Первыми страну покинули его близкие. Его супруга "неохотно" согласилась сбежать в другую страну. Затем он ждал машину, которая отвезла бы его в министерство обороны. Но она так и не приехала.

Спустя некоторое время к нему прибыли советник по национальной безопасности и начальник службы безопасности. Оба были сильно напуганы и сказали покидать Афганистан немедленно.

На данный момент Гани находится в ОАЭ. Многие раскритиковали его за побег.

Напомним, СМИ сообщили, что при бегстве из Афганистана Гани украл 169 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949457-eks-prezident-afganistana-ashraf-gani-rasskazal-o-dne-svoego-pobega-iz-strany/