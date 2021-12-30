Forbes назвал самых обедневших миллиардеров России в 2021 году

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Журнал Forbes представил топ-10 самых обедневших российских миллиардеров в 2021 году.

Больше всего во второй год пандемии на снизившихся ценах на золото потерял бизнесмен Сулейман Керимов — он лишился почти 6 млрд долларов.

Второе место в десятке обедневших богачей занял российский инженер и предприниматель, миллиардер и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, потерявший за год 3 млрд долларов.

В тройке "лидеров" оказался совладелец аэропорта "Домодедово" Дмитрий Каменщик, который потерял за год 668 млн долларов.

Кроме того, в десятку самых обедневших миллиардеров России за уходящий год вошли также Андрей Козицын (УГМК, "УГМК-Транс", "Кузбассразрезуголь"), Владимир Евтушенко (АФК "Система"), Александр Мамут, Гаврил Юшваев, Александр Джапаридзе (Eurasia Drilling), Аркадий Волож ("Яндекс"), Араз Агаларов (Crocus Group).

Вместе с тем, как отмечает журнал, 70 из 104 богатейших людей России суммарно приумножили свое состояние на 101,39 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949432-forbes-nazval-samyh-obednevshih-milliarderov-rossii-v-2021-godu/