Павел Дуров возглавил список самых разбогатевших россиян в 2021 году

Павел Дуров. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

Основатель Telegram Павел Дуров возглавил список российских миллиардеров, которые за 2021 значительно разбогатели, пишет Forbes.

Уходящий год оказался удачным для многих российских миллиардеров. 70 из 104 из них заметно увеличили свои состояния, в общей сложности разбогатев на 101 миллиард долларов.

Возглавил тройку российских миллиардеров, наиболее увеличивших свое состояние, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Его состояние за год выросло на 13,81 млрд долларов.

По состоянию на 20 декабря 2021 года, стоимость его капитала составляет 17,24 млрд долларов.

В этом году на фоне масштабного шестичасового сбоя Facebook, WhatsApp, Instagram, в Telegram прибавилось 70 миллионов новых пользователей.

Следом расположилась основательница Wildberries Татьяна Бакальчук с 13,02 млрд долларов. Рост состояния за год составил 11,92 млрд долларов. Оборот ретейлера за девять месяцев 2021 года повысился до 538,9 млрд рублей. Это на 89 процентов больше аналогичного периода за прошлый год.

На третьей позиции расположился главный акционер "Еврохима" и "Суэк" Андрей Мельниченко. Его состояние оценивается в 25,37 млрд долларов, а рост за последний год - 10, 6 млрд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949124-pavel-durov-vozglavil-spisok-samyh-razbogatevshih-rossiyan-v-2021-godu/