Япония установила рекорд в мире по "здоровому долгожительству"

Иллюстративное фото: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Официальные лица Японии сообщили, что страна побила мировой рекорд по "здоровому долгожительству", передает РИА Новости.

Возраст "здорового долгожительства" - когда пожилой человек, несмотря на свои года, обходится без посторонней помощи в повседневной жизни. В Японии он достиг максимума во всем мире, сообщило министерство труда, здравоохранения и благосостояния.

Таким образом, средний показатель для женщин теперь равен 75,5 годам, у мужчин 72,6.

Также среди государств "Большой семерки', куда помимо Японии входят Франция, Германия, Италия, Великобритания, США и Канада, у этой страны самая высокая средняя продолжительность жизни. Женщины - 87,45, мужчины - 81,41.

"Помимо развития медицинских технологий, благодаря росту уровня жизни за счет улучшения общественной гигиены, качества питания, среды проживания, в развитых странах наблюдается снижение смертности и рост продолжительности жизни, но даже на этом фоне продолжительность жизни в Японии и возраст здорового долголетия находятся на высоком уровне", - говорится в сообщении.

С 2001 года продолжительность жизни женщин увеличилась на 2,73 года, у мужчин на 3,28 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949084-yaponiya-ustanovila-rekord-v-mire-po-zdorovomu-dolgozhitelstvu/