СМИ: Белый дом выпроводил за дверь журналистов во время конференции Байдена

Джо Байден. Фото: Getty Images/BRENDAN SMIALOWSKI / Contributor

Во время конференции в Белом доме Байден обсуждал с губернаторами штатов текущие вопросы, связанные с пандемией COVID-19, передает Fox News.

На мероприятии, которое прошло в понедельник, также присутствовали журналисты. После разговора с губернаторами Байден обратился к координатору по борьбе с коронавирусом Джеффри Зинтсу.

"Я хочу поблагодарить губернаторов за их партнерство, и я говорю это искренне. На этом я передам слово Джеффу, и я понимаю, что у вас, ребята, могут возникнуть некоторые вопросы. Джефф?" - обратился Байден к помощнику.

Зинтс, в свою очередь, перед дальнейшим обсуждением поспешил удалить из зала представителей СМИ.

"Я думаю, мы сначала должны удалить прессу из зала", - сказал он.

Некоторые из журналистов были возмущены, так как это не в первый раз, когда члены администрации Белого дома пытаются оградить Байдена от вопросов прессы. К примеру, в августе этого года американский президент во время встречи с журналистами проигнорировал вопросы об Афганистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948872-smi-belyy-dom-vyprovodil-za-dver-zhurnalistov-vo-vremya-konferentsii-baydena/