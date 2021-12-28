Япония намерена высадить своих астронавтов на Луне во второй половине 2020-х годов

Иллюстративное фото: Tim Peake / ESA/NASA via Getty Images

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что они планируют высадить своих астронавтов на Луне во второй половине 2020-х годов, передает ТАСС.

Отмечается, что высадка на Луне пройдет в рамках более широкой программы деятельности в районе и на поверхности спутника Земли, которая будет организована в сотрудничестве с США.

В декабре Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) приступило к приему заявок на участие в новом наборе астронавтов. Конкурс завершится 4 марта 2022 года. Пока в команду входят семь человек, средний их возраст – 52 года.

Ранее в Японии спустили на воду первый в мире электрический танкер. Судно может проплыть около 180 км, а для его полной зарядки необходимо 10 часов. Кроме того, танкер в экстренных случаях можно использовать как источник электричества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948867-yaponiya-namerena-vysadit-svoih-astronavtov-na-lune-vo-vtoroy-polovine-2020-h-godov/