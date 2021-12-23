Первый в мире электрический танкер спустили на воду в Японии

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В Японии судостроительная компания Koa Sangyou спустила на воду первый в мире танкер, который работает на электрической тяге, передает ТАСС.

Танкер был создан по заказу компании Asahi Tanker и назван в ее часть "Асахи".

Судно, длиной в 62 метра, может хранить до 1,28 тыс. кубометров нефтепродуктов. Также танкер оборудован литий-ионными батареями, мощность которых составляет 3480 КВт.

Данное судно может проплыть около 180 км, а для его полной зарядки необходимо 10 часов. Кроме того, танкер в экстренных случаях можно использовать как источник электричества.

Отмечается, что благодаря низким вибрациям и шуму от электродвигателей членам команды будет комфортнее работать на "Асахи", чем на обычных танкерах. И уже с весны следующего года электрическое судно будет применяться для заправки крупных трансокеанских судов в Токийском заливе.

Ранее стало известно, что Япония планирует запуск трех малых спутников в середине этого десятилетия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948111-pervyy-v-mire-elektricheskiy-tanker-spustili-na-vodu-v-yaponii/