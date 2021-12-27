Лавров оценил вероятность вступления России в НАТО

Сергей Лавров. Фото: kremlin.ru

Глава российского МИД отверг вероятность вступления России в НАТО, передает РИА Новости.

"Конечно, нет. Я такую ситуацию не вижу", - ответил политический деятель на соответствующий вопрос во время разговора в эфире Соловьев Live.

Причиной, по мнению Сергея Лаврова, является то, что Запад не хочет иметь на мировой арене "маломальски сопоставимых по влиянию" соперников.

"Отсюда вот такая истерика по отношению к возвышению Китая", - добавил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России подчеркнул, что в первые годы правления Путин заявлял, что не против вступления в НАТО России. Только на равных и партнерских условиях.

НАТО или Североатлантический альянс - военно-политический блок, в состав которого входят большая часть стран Европы, США и Канада. Был основан в 1949 году с целью защиты Европы от советского влияния.

Напомним, во время недавней большой пресс-конференции Путин заявил, что НАТО "нагло обманула" Россию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948749-lavrov-otsenil-veroyatnost-vstupleniya-rossii-v-nato/