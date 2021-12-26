Умер экс-президент Греции Каролос Папульяс

Каролос Папульяс. Фото: Panagiotis Moschandreou/AFP/Getty Images

Сегодня, 26 декабря, скончался бывший президент Греции Каролос Папульяс. Ему было 92 года.

О смерти политика сообщает РИА Новости, ссылаясь на Афинское агентство новостей (АМНА).

Папульяс был президентом Греции два пятилетних срока в 2005-2015 годах. Он был известным политиком, деятелем партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК).

В годы Второй мировой войны Папульяс еще подростком участвовал в движении Сопротивления, а в 1967-1974 годах - в борьбе против диктатуры.

Политическую карьеру Папульяс начал в 1974 году, присоединившись к ПАСОК. 26 лет подряд он избирался депутатом от города Янина, близ которого родился и вырос.

За годы работы занимал должности заместителя главы МИД, позже был назначен министром иностранных дел. Занимал также пост главы парламентского комитета по национальной обороне и иностранным делам.

Впервые пост президента Папульяс занял в феврале 2005 года, набрав на заседании парламента 279 голосов из 300. 3 февраля 2010 года он был переизбран на высший пост в стране, набрав 266 голосов из 298 голосовавших. Он стал третьим президентом, переизбранным на второй срок.

Соболезнования в связи с кончиной Каролоса Папульяса выразила действующий президент Греции Катерина Сакеллуропул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948589-umer-eks-prezident-gretsii-karolos-papulyas/