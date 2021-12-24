Посольство Афганистана в Душанбе отказалось возвращать талибам 786 тыс. долларов

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Посольство Афганистана в Душанбе отказалось возвращать деньги, перечисленные экс-президентом Гани, передает РИА Новости.

Перед захватом власти в Афганистане боевиками бывший президент Ашраф Гани по ошибке перечислил афганскому посольству в Душанбе 786 тыс. долларов. Об этом узнали представители "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) и потребовали вернуть все деньги обратно.

На что посольство ответило отказом.

"Талибан" не имеет никакого права требовать возврата этой суммы почти в 800 тысяч долларов, потому что посольство Афганистана является официальным дипведомством Исламской Республики Афганистан, и поэтому сюда поступают разные суммы, по поводу которых талибы не имеют права задавать вопросы", - заявил посол Афганистана в Душанбе Мухаммад Захир Агбар.

Он добавил, что они не признают "Талибан", как и почти весь мир. А благодаря этим деньгам они смогут помочь 10 тыс. афганцам, которые проживают в Таджикистане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948436-posolstvo-afganistana-v-dushanbe-otkazalos-vozvraschat-talibam-786-tys-dollarov/