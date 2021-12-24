Соратник Ельцина признался в причастности к развалу СССР

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Ближайший соратник Бориса Ельцина признался в своей причастности к развалу СССР, передает Lenta.

"Как кто главный виновник? Главный виновник - это мы. И я в том числе. К сожалению, мы вредили своему государству", - заявил председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР и ближайший соратник первого президента России Бориса Ельцина Руслан Хасбулатов.

Он добавил, что Советский Союз добила борьба между Ельциным и Михаилом Горбачевым за власть. И в развале никак не замешаны западные силы.

Как утверждает Хасбулатов, к идее развала СССР на Западе относились неоднозначно. Там осознавали, какие риски это может за собой повлечь.

"Они боялись распыления атомного оружия, это был большой страх, в том числе для их разведывательных сообществ. И президент Буш (41-й президент США Джордж Буш-старший - прим. "Ленты.ру") сам говорил, что хочет иметь дело с союзным центром, и ему не нравятся разговоры о том, что Киев хочет выйти из совета", - говорит Хасбулатов.

Ранее Горбачев обвинил США в высокомерии после распада СССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948434-soratnik-eltsina-priznalsya-v-prichastnosti-k-razvalu-sssr/