"Им ударило в голову высокомерие": Горбачев высказался о поведении США после распада СССР

Михаил Горбачев. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Бывший президент Михаил Горбачев обвинил США в высокомерии после распада СССР, передает РИА Новости.

Горбачев рассказал, что процесс распада СССР ослабил страну и вызвал "коллапс экономики, хаос". И поэтому в таком состоянии говорить о равноправном отношении с США и Западом было невозможно.

После этих событий, по словам экс-президента Советского Союза, США забыли принципы коллективной безопасности и влияние НАТО начало расширяться.

"Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", - сказал политик.

Он добавил, что поначалу российское правительство реагировало вяло, а потом начало обвинять в сложившейся ситуации его самого, вспоминает Горбачев.

Политик отметил, что вернуться к прошлым идеям еще не поздно. Он подчеркнул, что "какой-то процесс начался" после переговоров Путина и Байдена. Горбачев надеется, что в будущем последует результат, чтобы "европейские страны чувствовали себя в безопасности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948310-im-udarilo-v-golovu-vysokomerie-gorbachev-vyskazalsya-o-povedenii-ssha-posle-raspada-sssr/