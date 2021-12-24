Сотрудники Apple объявили забастовку и призвали не покупать продукцию компании

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Работники американской компании Apple начали забастовку из-за условий труда и призвали людей не покупать их продукцию.

В заявлении сотрудников компании в Twitter-аккаунте Apple Together говорится, что они требуют улучшения условия труда. А именно они хотят, чтобы Apple обеспечил их оплачиваемыми больничными, необходимой психологической помощью и уважительной рабочей обстановкой.

"Обращаемся ко всем сотрудникам и клиентам Apple. Завтра, 24 декабря 2021 года, сотрудники Apple проводят забастовку с требованием улучшения условий труда", – говорится в публикации.

Кроме того, они против дискриминации по расовым и гендерным признакам.

"Не покупайте ничего в магазинах и онлайн", – обратились к покупателям сотрудники Apple.

Ранее Apple временно приостановила производство новых гаджетов из-за нехватки комплектующих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948378-sotrudniki-apple-obyavili-zabastovku-i-prizvali-ne-pokupat-produktsiyu-kompanii/