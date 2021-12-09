Apple остановила производство iPhone

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Apple временно приостановила производство новых гаджетов из-за нехватки комплектующих, передает Nikkei.

Как рассказали сотрудники заводов американской компании, они не вышли на сверхурочную плановую работу в начале октября. Обычно в этом время китайские фабрики переходят в круглосуточный режим производства в преддверии рождественских и новогодних праздников, чтобы удовлетворить спрос покупателей.

И впервые за 10 лет этого не произошло.

"Из-за ограниченного количества компонентов и микросхем не имело смысла работать сверхурочно в праздничные дни и доплачивать рядовых рабочих. Такого никогда не было. В прошлом во время "золотой недели" в Китае всегда был самым оживленным временем, когда все сборщики готовились к производств", - менеджер по цепочке поставок.

Таким образом, Apple может столкнуться с сокращением товаров на миллионы единиц и потерей дохода.

С такой же проблемой столкнулись и другие производители - Samsung, Xiaomi, Oppo, HP, Dell, Acer, Nintendo.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/devices/1946144-apple-ostanovila-proizvodstvo-iphone/