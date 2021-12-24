Китай выразил протест новому закону США о запрете импорта товаров из Синьцзяна

Жители Синьцзяна. Фото: Kyodo News via Getty Images

Китайское правительство выразило протест новому закону США, передает РИА Новости.

Ранее правительство США разработало законопроект, который запрещает импорт товаров из Синьцзяна. Так как существуют многочисленные доказательства принуждения уйгуров и других мусульманских меньшинств к подневольному труду. Закон был вскоре подписан Байденом.

Это вызвало возмущения со стороны китайского правительства.

"Законопроект игнорирует факты, злонамеренно очерняет ситуацию с правами человека в китайском Синьцзяне, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, он стал грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Китайская сторона решительно выступает против", - гласит сообщение МИД КНР.

В ведомстве отметили, что США намеренно фабрикуют неправдивые слухи, чтобы подорвать процветание Синьцзяна и развитие Китая. Они добавили, что происходящее в регионе касается только КНР.

"Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить использовать вопросы, связанные с Синьцзяном, для распространения лжи, вмешательства во внутренние дела Китая и сдерживания развития Китая", - говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство Китая предупредило, что будет дальше реагировать на подобные инциденты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948356-kitay-vyrazil-protest-novomu-zakonu-ssha-o-zaprete-importa-tovarov-iz-sintszyana/