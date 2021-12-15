США захотели запретить импорт товаров из Синьцзяна после данных о принудительном труде уйгуров

Уйгуры в провинции Синьцзян. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Правительство США разработало законопроект по запрету импорта товаров из Синьцзяна, передает Fox News.

Новая версия законопроекта о запрете ввоза товаров из Синьцзяна была единогласно принята Палатой представителей США. Так как были многочисленные свидетельства о том, что китайское правительство принуждало уйгуров и других мусульманских меньшинств к принудительному труду в этом районе.

Законопроект направили в сенат. Отмечается, что даже сам Байден выразил свою поддержку.

"Президент приветствует согласие Конгресса с двухпартийным Законом о предотвращении принудительного труда уйгуров. Мы согласны с Конгрессом в том, что можно и нужно предпринять действия, чтобы привлечь Китайскую Народную Республику к ответственности за геноцид и нарушения прав человека, а также решить проблему принудительного труда в Синьцзяне", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее независимый уйгурский трибунал в Великобритании постановил, что Китай совершил геноцид против уйгуров и других этнических меньшинств.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947045-ssha-zahoteli-zapretit-import-tovarov-iz-sintszyana-posle-dannyh-o-prinuditelnom-trude-uygurov/