Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали фото своей дочери

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми. Фото: twitter.com/TeamRubicon

Принц Гарри и его жена Меган Маркл впервые опубликовали снимок дочери. Фотография рождественской открытки представлена на сайте организации Team Rubicon, которую они поддерживают.

С момента рождения это первая фотография Лилибет Дианы в Сети.

На снимке принц Гарри держит на коленях двухлетнего сына Арчи Харрисона, а Меган Маркл поднимает на руках полугодовалую дочь Лилибет.

В комментариях к фото они сообщили, что все пожертвованные средства пойдут на помощь организации. Еще принц Гарри и Меган Маркл пожелали всем хороших праздников.

"В этом году на свет появилась наша дочь Лилибет. Арчи сделал нас "мамой" и "папой", а Лили – семьей", – говорится в открытке.

Напомним, в июне у принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь. Девочку назвали Лилибет "Лили" Диана Маунтбеттен-Виндзор. Свое имя она получила в честь прабабушки, королевы Елизаветы II (Лилибет – так ее называют в семье), и бабушки, принцессы Дианы (матери принца Гарри).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948336-prints-garri-i-megan-markl-vpervye-pokazali-foto-svoey-docheri/