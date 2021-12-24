Отбывающую 22-летнее заключение экс-президента Южной Кореи помиловали

Пак Кын Хе. Фото: Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images

Осужденная экс-президент Южной Кореи была помилована, передает агентство Ренхап.

Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что помиловал свою предшественницу Пак Кын Хе в связи с состоянием ее здоровья и ради "укрепления народного единства".

Последняя отбывала 22-летний тюремный срок за коррупцию и злоупотребления своими полномочиями. Ей был объявлен импичмент и предъявлены обвинения в 2017 году.

Мун также помиловал экс-премьер-министра Хан Мен Сук - первую женщину в истории страны, которая заняла этот пост. Политик в последние годы утверждала, что невиновна.

"В случае экс-президента Пак было принято во внимание, что ее здоровье сильно ухудшилось, потому что (она) отбыла почти пять лет своего срока", - сообщил пресс-секретарь.

Ее освобождение стало для общественности страны неожиданностью. Так как ранее сам Мун исключил эту возможность. В этом году Пак Кын Хе попадала в больницу три раза.

Экс-президент вошла в список из 3094 заключенных, которые будут помилованы в канун Нового года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948304-otbyvayuschuyu-22-letnee-zaklyuchenie-eks-prezidenta-yuzhnoy-korei-pomilovali/