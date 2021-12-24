Павел Дуров стал причиной роста цен на малоизвестную криптовалюту

Павел Дуров. Фото: AOP.Press/Corbis via Getty Images

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров положительно высказался о создателях криптовалюты Toncoin, после чего ее цена выросла на 53%.

"Я был вдохновлен тем, что чемпионы конкурсов кодирования Telegram продолжили развивать открытый проект TON, который позже был переименован ими в Toncoin. Я горжусь тем, что созданная нами технология жива и развивается", – цитирует Павла Дурова Gazeta.ru.

Дуров добавил, что Toncoin отличается от первоначального проекта TON и не зависит от Telegram. По его словам, ему было бы обидно, если Toncoin не окажется полезен человечеству.

Согласно данным CoinMarketCap, вскоре после его высказывания цена криптовалюты выросла на 53%. На момент публикации ее стоимость составила 3,64 доллара и продолжает расти.

Ранее Павел Дуров раскритиковал систему алгоритмов рекомендаций в Сети. По его словам, такие сервисы, как TikTok и Netflix вредны для психического состояния человека и его творческой продуктивности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948303-pavel-durov-stal-prichinoy-rosta-tsen-na-maloizvestnuyu-kriptovalyutu/