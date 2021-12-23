Журналистов обрабатывают частицами серебра перед пресс-конференцией Путина

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Сегодня, 23 декабря, состоится большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Как передает Telegram-канал РБК, на входе в "Манеж" были установлены рамки для обработки частицами серебра. Помимо этого пришедшим на пресс-конференцию организаторы раздают защитные маски, которые обработаны "антибактериальным раствором наносеребра".

Согласно традиции, работники СМИ привлекают внимание президента России красочными плакатами. Ранее был установлен максимальный их формат - А3. Такое правило было введено для того, чтобы плакаты не мешали работе операторов и фотографов, передает РИА Новости.

Большая пресс-конференция Путина пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж" в российской столице. Начало в 15:00 часов (по Нур-Султану).

Крупнейшие телеканалы и радиостанции страны будут вести прямую трансляцию мероприятия.

Сколько времени продлится большая пресс-конференция президента России - неизвестно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948188-zhurnalistov-obrabatyvayut-chastitsami-serebra-pered-press-konferentsiey-putina/