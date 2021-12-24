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Покупать жилье стало выгоднее, чем арендовать его. Эксперты сходятся во мнении, что покупка недвижимости станет самым предпочтительным вариантом для большинства семей в следующем году, но не все смогут сделать это из-за беспрецедентной нехватки жилья, передает Quartz.

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Стоимость аренды жилья в последние месяцы резко выросла во всем мире, поскольку цены на жилье начали стабилизироваться. Эксперты по жилищному строительству говорят, что в следующем году покупка недвижимости может стать наиболее предпочтительным вариантом для большинства семей. При этом беспрецедентная нехватка жилья и стремительный рост цен усложняют эту задачу именно в тот момент, когда это имеет самый большой смысл с экономической точки зрения.

Исторически сложилось, что рынки покупки и аренды жилья развиваются примерно в одном направлении. Спрос на недвижимость приводит к естественному росту цен, а часть этого спроса «перетекает» на рынок аренды. Пандемия изменила эту тенденцию. Так, в США спрос на дома в частном секторе стремительно рос, поскольку все больше людей хотели переехать в пригород, чтобы жить и работать там во время локдауна. Большинство этих людей были представителями поколения миллениалов. В жилищном строительстве внезапно появилось новое поколение потребителей, спроса со стороны которых не ждали в ближайшие годы, и это привело к резкому росту цен на жилье.

В то же время арендная плата резко упала. Владельцы жилья из Нью-Йорка и Сан-Франциско снизили стоимость ренты, чтобы сохранить привлекательность города во время карантина для тех, кто еще не успел сбежать в сельскую местность. В менее густонаселенных штатах ситуация развивалась по иному сценарию. Арендная плата осталась на прежнем уровне, в то время как цены на жилье выросли. В Атланте цены на жилье в январе выросли на 20%, а арендная плата — всего на 4%. И только недавно рост цен выровнялся в обеих категориях.

К концу 2021 года цены на аренду стали обгонять цены на покупку недвижимости. Арендная плата начала расти из-за «эффекта вторичности»: семьи, которые находятся в поиске собственного первого жилья, стимулируют увеличение спроса на обоих рынках. Плюс цены на аренду растут из-за того, что собственники хотят компенсировать свой доход, потерянный во время пандемии.

Рост цен на рынке аренды жилья также можно объяснить дисбалансом спроса и предложения. Еще до пандемии в США обозначилась проблема с недостаточными объемами строительства нового жилья. По оценкам экономистов, нехватка жилья в стране составляет от 4 до 5 млн единиц. Застройщики не успевают строить достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос всех новых покупателей.

Специалисты в области недвижимости ожидают, что рост стоимости жилья и арендной платы замедлится, но не остановится в 2022 году. И есть большая вероятность, что люди сочтут ежемесячный платеж по ипотеке более выгодным, чем арендную плату, которая растет из года в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948177-pokupat-zhile-stalo-vygodnee-chem-arendovat/