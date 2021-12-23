Шри-Ланка погасит чаем нефтяной долг перед Ираном

Чайные плантации в Шри-Ланке. Кадр из видео: YouTube/Bayer Global

Правительство Шри-Ланки планирует погасить чаем долг перед Ираном, передает Би-би-си.

Об этом сообщил один из министров в правительстве Шри-Ланки Рамеш Патирана. По его словам страна каждый месяц будет отправлять чай на сумму пять миллионов долларов Ирану, чтобы погасить нефтяной долг в размере 251 миллион долларов.

Член чайного совета заявил, что это первый раз, когда государственный долг будет погашен таким образом.

Патирана добавил, что данный способ погашения никоим образом не нарушает санкции, наложенные ООН или Соединенными Штатами. Так как в этом случае деятельность внесенных в черный список иранских банков не будет задействована.

Шри-Ланка испытывает трудности в связи с долговым и валютным кризисом. Так как сейчас не получает дохода от туризма из-за пандемии коронавируса.

Страна производит примерно 340 миллионов килограммов чая ежегодно. В прошлом году сумма выручки с экспорта составила 1,24 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948151-shri-lanka-pogasit-chaem-neftyanoy-dolg-pered-iranom/