Япония может запустить спутники для слежения за гиперзвуковыми боеголовками

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Япония планирует запуск трех малых спутников в середине этого десятилетия, передает ТАСС.

Спутники будут отслеживать гиперзвуковые планирующие боеголовки противника, а также вести наблюдение за возможными природными катаклизмами. Стоимость их запуска оценивается специалистами в 525 млн долларов.

В будущем их количество может стать больше для увеличения оборонной мощи Японии. Это будет осуществлено в случае успешных испытаний по передаче данных между спутниками.

Напомним, недавно британские СМИ заявили, что в августе Китай провел испытания гиперзвуковой ракеты с ядерным зарядом. Но правительство КНР опровергло эту информацию, заявив, что это был "обычный эксперимент с космическим кораблем".

Позже американское правительство выразило озабоченность после этих слухов. Об этом заявил генерал США Марк Милли.

Также серьезное беспокойство по поводу увеличения военной активности в Китае выразили японские власти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943251-yaponiya-mozhet-zapustit-sputniki-dlya-slezheniya-za-giperzvukovymi-boegolovkami/