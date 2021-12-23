Убийство коал привело к сотням обвинений в жестоком обращении с животными в Австралии

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Австралийские власти обвинили землевладельца и две компании в более чем 250 случаях жестокого обращения с животными из-за гибели десятков коал во время операции по обезвреживанию в 2020 году, передает CNN.

Согласно заявлению Управления охраны природы штата Виктория, в феврале прошлого года 21 коала была найдена мертвой и десятки раненых на плантации в Кейп-Бриджуотер, примерно в 377 км к юго-западу от столицы штата Мельбурн. 49 коал пришлось усыпить из-за полученных травм.

Как пишет издание, к ответственности привлечены землевладелец и две компании. Их обвиняют в причинении "страданий десяткам коал" и "уничтожении коал, которые являются охраняемым видом". В общей сложности им предъявлено 126 обвинений, в том числе 18 обвинений в жестоком обращении с отягчающими обстоятельствами.

Максимальный штраф за одно обвинение в жестоком обращении с животными составляет почти 78 тыс. долларов (34 млн тенге) для бизнеса и более 32 тыс. долларов (14 млн тенге) или год тюремного заключения для физического лица.

Организация по защите окружающей среды "Друзья Земли Австралии" описала этот инцидент как "резню коал".

Ранее защитники природы заявили о критическом сокращении коал в дикой природе Австралии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948100-ubiystvo-koal-privelo-k-sotnyam-obvineniy-v-zhestokom-obraschenii-s-zhivotnymi-v-avstralii/