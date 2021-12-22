Цена на газ в Европе достигла исторического максимума

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Цена на газ в Европе снова достигла исторического максимума, передает Euronews со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

В минувший вторник показатели составили более 2100 долларов за тысячу кубометров. При этом цены в Европе на газ выросли в общем на 23 процента за день.

Недавно российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" отметила, что они поставляют газ странам этого региона в полном объеме. Однако при этом не были забронированы мощности для транзита природного газа по газопроводу "Ямал - Европа" на вторник 21 декабря.

В итоге в этот день поток газа был направлен в реверсном направлении из Германии в Польшу. Так же будет и в среду.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, остановка поставки газа по газопроводу "Ямал - Европа" является коммерческой ситуацией. И это никак связано с "Северным потоком - 2".

Цена на газ в Европе растет уже на протяжении нескольких месяцев. А представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия пытается таким образом оказать давление, чтобы получить сертификацию "Северного потока - 2".

Одновременно с этим Боррель отметил, что страна выполняет все обязательства по поставкам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947861-tsena-na-gaz-v-evrope-dostigla-istoricheskogo-maksimuma/