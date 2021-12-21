Путин о действиях США: России просто некуда дальше отступать

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил, что Москва крайне обеспокоена возможностью появления американских ракетных комплексов на территории Украины.

Как пишет ТАСС, Путин указал, что что если ракетные системы США и НАТО появятся в Украине, то время их подлета до Москвы сократится до 7-10 минут. Если оружие будет гиперзвуковым - до 5 минут.

"Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности", - признал Путин.

По его словам, Штаты и их союзники должны понять, что России просто "некуда дальше отступать", если их вооружение появится в Украине. Кроме того, президент указал, что США действуют лишь в своих интересах и постоянно нарушают принципы международного права.

"Что хотят (США - прим. ред.), то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины, или пытаются делать и планируют делать - это же не за тысячи километров от нашей национальной границы.

Это у порога нашего дома. Они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать", - сказал Путин.

При этом, отмечается, что у Штатов пока нет гиперзвукового оружия, однако Россия будет знать, когда оно появится.

Также российский лидер выразил опасения касательно того, что Америка под прикрытием размещения вооружения может попытаться подтолкнуть украинские власти к нападению на Крым.

"Они что, думают, мы не видим этих угроз? Или думают, что мы безвольно будем смотреть на создаваемые для России угрозы? В этом же вся проблема: нам просто некуда двигаться дальше, вот в чем вопрос", - заключил Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947816-putin-o-deystviyah-ssha-rossii-prosto-nekuda-dalshe-otstupat/