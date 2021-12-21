Домогательства, аборты и голод: женщина-солдат рассказала об ужасах в армии Северной Кореи

Девушки-военные Северной Кореи. Фото: Linda Davidson / The Washington Post via Getty Images

Женщина, служившая в армии Северной Кореи, рассказала об ужасах, с которыми ей пришлось столкнуться, передает Mail Online.

Сбежавшая из КНДР женщина, которая назвала себя Дженнифер Ким, рассказала, что 70 процентов девушек в армии подвергаются домогательствам или сексуальному насилию. Когда ей было 23 года, один из политических советников попросил ее зайти к нему в кабинет.

Она понимала, что ее ждет, но отказаться не могла, потому что тогда она бы не смогла попасть в Рабочую партию Северной Кореи и ее бы клеймили "непутевым ребенком" в семье.

В результате девушка забеременела. А когда рассказала об этом советнику, тот наказал ей явиться в медкабинет, где ей сделали аборт без анестезии.

Дженнифер Ким сейчас не может иметь детей, а эти воспоминания не дают ей жить спокойно. На данный момент она проживает в США.

В армии нехватка гигиенических прокладок. Поэтому девушки используют многократно бинты. Кроме того, всем не хватает еды и военнослужащие голодают.

Также руководство подвергает их различным коллективным наказаниям, если они кто-то провинится.

В Северной Корее военная служба с 2015 года считается обязательной для женщин. Каждая должна пройти ее до 23 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947770-domogatelstva-aborty-i-golod-zhenschina-soldat-rasskazala-ob-uzhasah-v-armii-severnoy-korei/