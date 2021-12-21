Толпа освистала Трампа после его рассказа о ревакцинации

Дональда Трампа освистала толпа в Далласе. Скриншот: Twitter/nospinnews

Толпа освистала Трампа во время выступления, когда он сказал, что получил бустерную дозу вакцины от COVID-19, передает CNN.

В минувшее воскресенье бывший президент США Дональд Трамп появился на закрытом пресс-мероприятии в Далласе вместе с американским журналистом Биллом О’Райли.

"И я, и президент вакцинировались. Вы получили бустерную дозу?" - спросил О’Райли Трампа.

На что экс-президент ответил утвердительно. И после этого часть аудитории в зале начала открыто выражать недовольство.

Затем Трамп пытается утихомирить толпу и указал на людей, которые пытались его освистать.

"Все в порядке, это очень маленькая группа вон там", - ответил экс-глава США.

Напомним, бывший президент Соединенных Штатов выступил против дипломатического бойкота США Олимпийских игр в Пекине. Он заявил, что американское правительство могло бы предпринять более "мощные меры".

Также опрос среди американцев показал, что если бы выборы президента состоялись сейчас, большинство людей отдали бы свой голос Трампу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947738-tolpa-osvistala-trampa-posle-ego-rasskaza-o-revaktsinatsii/