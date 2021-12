Скончался один из богатейших арабских миллиардеров

Маджид Аль Футтейм. Фото: MAF

Премьер-министр ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум сообщил, что умер один из богатейших миллиардеров страны Маджид Аль Футтейм, которому принадлежал торговый центр Mall of the Emirates в Дубае.

В своем заявлении в Twitter премьер-министр ОАЭ отметил, что он был "одним из самых высокопоставленных людей Дубая".

"Да благословит Аллах нашего брата Маджида Аль Футтейма, творческого бизнесмена, одного из самых важных торговцев и высокопоставленных людей Дубая... <...> Да смилостивится над ним Бог и поместит его в его просторные сады и вселит его семью и родственников в терпение и утешение", – говорится в сообщении.

По данным Forbes, Аль-Футтейм занимал третье место в списке богатейших арабских миллиардеров. Его состояние на 17 декабря 2021 года оценивалось в 4,3 млрд долларов.

Миллиардер основал компанию Majid Al Futtaim Holding (MAF) в 1992 году. На сегодня она владеет и управляет 13 отелями и 29 торговыми центрами, включая Mall of the Emirates в Дубае и Mall of Egypt в Каире. Кроме того, компания имеет эксклюзивную лицензию на управление гипермаркетами Carrefour на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Центральной Азии.

