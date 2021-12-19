Роман Абрамович получил гражданство Португалии

Роман Абрамович. Фото: Getty Images/ Alexander Hassenstein - UEFA / Contributor

Российский миллиардер Роман Абрамович стал гражданином Португалии. Также у бизнесмена есть гражданство Израиля и России.

Абрамович натурализовался по закону о гражданстве, указав себя потомком общины сефардских евреев. Информацию о получении гражданства Португалии подтвердил корреспондентам РБК представитель Millhouse (управляет активами Абрамовича).

Ранее об этом также сообщало местное издание Publico.

"Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство", - пояснил собеседник издания.

Он также добавил, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть его семьи приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947398-roman-abramovich-poluchil-grazhdanstvo-portugalii/