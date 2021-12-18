Россия официально вышла из Договора по открытому небу

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Сегодня, 18 декабря, Россия официально прекратила свое участие в Договоре по открытому небу (ДОН). Таким образом, страна сняла с себя обязательства по соблюдению данного соглашения.

"Данный шаг подразумевает одновременный выход и из сформированной в рамках договора группы государств-участников, включающей нашу страну и Белоруссию", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД России.

Также отмечается, что власти России предупреждали остальные страны-участницы о своем выходе.

Подчеркивается, что Россия, "несмотря на многочисленные нарушения ДОН со стороны США, их союзников и клиентов", делала все возможное для сохранения соглашения.

Напомним, что в 2020 году власти США обвинили Россию в нарушении соглашения и объявили, что выйдут из него осенью. 22 ноября выход страны из Договора состоялся.

15 января текущего года о выходе из соглашения объявила и Россия. При этом в мае в Штатах заявили, что не намерены возвращаться в Договор.

Для справки: Договор по открытому небу был подписан государствами-участниками ОБСЕ в марте 1992 года. Страны обязаны позволять другим сторонам по договору совершать над своей территорией наблюдательные полеты с использованием фото- и видеосъемки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947338-rossiya-ofitsialno-vyshla-iz-dogovora-po-otkrytomu-nebu/