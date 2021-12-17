Конфликт со стрельбой произошел на границе Кыргызстана и Таджикистана

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На кыргызско-таджикской границе произошел инцидент, в ходе которого один из военнослужащих Таджикистана применил оружие. Причины конфликта и подробности произошедшего озвучили в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана, передает 24.kg.

Как сообщили в ведомстве, граждане Кыргызстана проводили строительные работы в местности Кочо-Бою Баткенского района. Сюда же прибыли прибыли военнослужащие погранвойск Таджикистана и потребовали прекратить строительство.

В итоге между жителями двух стран завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку.

"Во время потасовки один из пограничников Республики Таджикистан выстрелил в воздух четыре раза из пистолета Макарова", - сообщили в погранслужбе ГКНБ Кыргызстана.

В итоге погранпредставитель Кыргызстана встретился с коллегой из Таджикистана.

"Таджикская сторона признала неправомерность применения оружия, так как кыргызстанцы проводили строительные работы не вблизи линии границы, а внутри села Кочо-Бою.

Погранпредставитель Таджикистана заверил, что будут приняты меры в отношении военнослужащих, допустивших конфликтную ситуацию. Стороны договорились провести расследования и встретиться для подведения итогов", - цитирует издание ведомство.

Сейчас ситуация на кыргызско-таджикской границе стабильная, отметили в погранслужбе.

Таджикская сторона пока никак не прокомментировала случившееся.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947245-konflikt-so-strelboy-proizoshel-na-granitse-kyrgyzstana-i-tadzhikistana/