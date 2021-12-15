ЦИК подвела итоги парламентских выборов в Кыргызстане

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Подведены итоги выборов в парламент Кыргызстана. По данным ЦИК, в Жогорку Кенеш вошли 6 партий.

Результаты выборов депутатов были опубликованы на официальном сайте ЦИК КР. Выборы были признаны состоявшимися.

По данным ЦИК, в парламент проходят 6 партий: «Ата-Журт Кыргызстан», «Ишеним», «Ынтымак», «Альянс», «Бутун Кыргызстан», «Ыйман Нуру».

Всего в выборах участвовала 21 политическая партия.

Напомним, что парламентские выборы в Кыргызстане прошли 28 ноября текущего года. Согласно обновленным правилам, вместо 120 депутатов избираются 90 (54 депутата - по пропорциональной системе, 36 депутатов — по мажоритарной системе).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947155-tsik-podvela-itogi-parlamentskih-vyborov-v-kyrgyzstane/