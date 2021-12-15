Двоюродный дед Ким Чен Ына скончался на 101 году жизни

Иллюстративное фото: Pixabay.com

Скончался двоюродный дед Ким Чен Ына, передает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Ен Чжу родился в 1920 году. Он скончался на 101-м году жизни. Точная дата смерти не сообщается. Северокорейский лидер Ким Чен Ын послал венок к его гробу в минувший вторник.

"Венок от имени уважаемого товарища Ким Чен Ына 14 декабря возложен к гробу покойника", - говорится в сообщении агентства.

Покойный Ким Ен Чжу был лауреатом ордена Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. При правлении последнего занимал важную должность в правительстве КНДР, пока в 1973 его не сменил будущий лидер страны Ким Чен Ир.

После этого в течение 20 лет оставался в стороне от политической деятельности. А в 1993 занял пост члена политбюро и вице-президента КНДР. В 2009 году стал почетным заместителем председателя Президиума ВНС КНДР.

В последний раз о нем упоминали в СМИ в 2015 году.

Напомним, в конце ноября в возрасте 90 лет скончался бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947081-dvoyurodnyy-ded-kim-chen-yna-skonchalsya-na-101-godu-zhizni/