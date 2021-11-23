Экс-президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался в возрасте 90 лет

Чон Ду Хван и экс-президент Франции Франсуа Миттеран. Фото: THIERRY ORBAN/Sygma via Getty Images

Бывший президент Южной Кореи скончался на 91 году жизни, передает Yonhap.

Чон Ду Хван начал править страной после убийства тогдашнего президента Пак Чон Хи в 1979 году. Он правил Южной Кореей до 1988 года.

После отставки, когда его подозревали в коррупции, он вынужден был уйти в монастырь вместе со своей супругой. В 1996 году был приговорен к смертной казни, но позже наказание было заменено пожизненным заключением. Однако занимавший на тот момент пост президента Южной Кореи Ким Дэ Джун помиловал его.

При этом его обязали выплатить 370 миллионов долларов, которые он украл из бюджета страны, когда был президентом.

Период его правления связан с мрачным событием - подавлением демократического гражданского восстания в Кванджу в 1980 году. Тогда погибло примерно 200 человек, около 1800 были ранены.

Чон Ду Хван скончался на 90-м году жизни в своем доме в западной части Сеула утром во вторник. Его бывший секретарь Мин Чон Ки рассказал, что тело Чон будет кремировано.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943447-eks-prezident-yuzhnoy-korei-chon-du-hvan-skonchalsya-v-vozraste-90-let/