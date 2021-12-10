Независимый трибунал в Великобритании постановил, что Китай совершил геноцид против уйгуров

Уйгуры в провинции Синьцзян. Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Независимый трибунал постановил, что китайское правительство совершило геноцид против уйгуров и других мусульманских меньшинств в стране, передает Би-би-си.

Коллегия независимого уйгурского трибунала состоит из ученых и юристов. Юридической силы не имеет, но с самого начала ее организаторы пообещали пополнить доказательную базу обвинений в адрес Китая и прийти к независимому выводу по вопросу о геноциде.

Известный британский адвокат сэр Джеффри Найс председательствовал на суде. Он заявил, что вся коллегия считает Си Цзиньпина и правительство возглавляемой им страны причастными к намеренному уничтожению мусульманского меньшинства.

Найс отметил, что нет доказательств "массовых убийств". Однако есть масса зафиксированных случаев принудительной стерилизации, что может быть приравнено к этому. Кроме того, имеется информация о сексуальном насилии и пытках в отношении уйгуров, казахов и других этнических меньшинств.

Уйгурский трибунал в ходе двух слушаний опросил более 70 свидетелей. Среди них бывшие заключенные интернированных лагерей и эксперты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946270-nezavisimyy-tribunal-v-velikobritanii-postanovil-chto-kitay-sovershil-genotsid-protiv-uygurov/