Работницы завода Tesla пожаловались на сексуальные домогательства коллег

Tesla. Фото: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

Шесть сотрудниц завода Tesla пожаловались на непристойное поведение коллег-мужчин, передает Washington Post.

Женщины завода в городе Фримонт, штат Калифорния, подали в суд на компанию по производству автомобилей. Они утверждают, что подвергаются на рабочем месте нежелательным прикосновениям, дискриминации, непристойным оскорблениям и комментариям со стороны коллег-мужчин.

Сотрудницы утверждают, что мужчины на работе вслух оценивают их тела и одежду. Также рассказали, что когда в первый раз пожаловались руководству, их просто перевели в другой отдел.

Одна из подавших в суд работает на фабрике сидений. Она рассказала, что ей пришлось обложить коробками свое рабочее место, чтобы мужчины "не глазели и не свистели" ей. Также она все время повязывала рубашки вокруг своей талии, чтобы скрыть зад и не давать повода комментариям с сексуальным подтекстом.

Женщины также обратили внимание на связь между жестоким обращением с сотрудницами в Tesla и поведением самого Илона Маска. По их мнению, миллиардер в своих твитах часты использует цифру 69, называл вымышленный университет аббревиатурой TITS ("грудь") и окрестил свою линейку автомобилей S3XY. Это, возможно, повлияло и на его подчиненных.

Напомним, Маск стал "Человеком года" по версии журнала Time.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946992-rabotnitsy-zavoda-tesla-pozhalovalis-na-seksualnye-domogatelstva-kolleg/