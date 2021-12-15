Экс-глава офиса Зеленского назвал его отношения с Путиным "катастрофой"

Владимир Зеленский. Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан дал интервью известному журналисту Дмитрию Гордону, в котором высказался об отношениях Зеленского с Путиным. По словам Богдана, украинский президент своим "наглым и беспардонным" поведением испортил отношения с российским лидером.

Слова Богдана опубликовало издание РИА Новости.

"Последние два года президент нашей страны бегает по миру и набивает стрелки Путину. А Песков ему отвечает: о чем с вами разговаривать? Это же как себя надо было девальвировать... Что ты записываешь, какое "давай встретимся в Иерусалиме"? Что ты мелешь? Это позор на весь мир, это катастрофа дипломатическая", - заявил экс-глава офиса украинского президента.

Как утверждает Богдан, у Путина "была симпатия" к Зеленскому, и тот отвечал взаимностью. Однако, по его словам, украинский президент своим "наглым и беспардонным" поведением перечеркнул это, из-за чего в России с ним никто не хочет разговаривать.

"Надо договариваться, но надо за свои слова отвечать…А если ты просто несешь чушь. Трубку никто не берет", - заявил Богдан.

Более того, экс-глава офиса главы Украины считает, что президент США Джо Байден и Путин "троллят" Украину.

"Перед переговорами (Байден. – прим. ред.) звонит президенту Франции, канцлеру Германии, премьер-министру Италии, а нам не звонит", - цитирует издание Богдана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946976-eks-glava-ofisa-zelenskogo-nazval-ego-otnosheniya-s-putinym-katastrofoy/