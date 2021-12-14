Более 40 погибших, десятки раненых: цистерна с горючим взорвалась на Гаити (видео)

Взрыв на Гаити. Кадр из видео: t.me/rian_ru

На Гаити на улице одного из городов произошел взрыв автоцистерны с горючим, в результате которого погибли не менее 40 человек, еще несколько десятков были ранены.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на издание Le Nouvelliste, трагедия произошла в ночь на 14 декабря в гаитянском городе Кап-Аитьен.

Представитель властей Патрик Альмонор сообщил, что автоцистерна с горючим сначала попала в ДТП: ее водитель таким образом пытался избежать столкновения с мотоциклистом.

"Взрыв произошел, когда местные жители собрались около фуры (чтобы набрать горючее - прим. ред.)", - пояснил чиновник.

В результате этого десятки людей были ранены, подтверждены уже более 40 смертей. Большинство госпитализированных после взрыва пришлось разместить во дворе больницы из-за нехватки места в палатах. Врачи также заявили о недостатке горючего и медикаментов.

Премьер-министр страны объявил трехдневный траур по погибшим при взрыве.

Отмечается, что на Гаити вооруженные банды уже на протяжении нескольких месяцев удерживают блокаду нефтяных терминалов.

Из-за этого там наблюдается серьезная нехватка топлива. Дефицит затронул большинство отраслей промышленности, пострадали крупные и средние частные компании, а также госучреждения.

При этом на теневых рынках цены на топливо растут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946945-bolee-40-pogibshih-desyatki-ranenyh-tsisterna-s-goryuchim-vzorvalas-v-gaiti-video/