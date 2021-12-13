Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Президент Южной Кореи заявил, что Корейская война "в принципе" окончена, передает Би-би-си.

Корейская война длилась в период с 1950 по 1953 год и завершилась перемирием сторон. Но официального прекращения еще не было. Технически с тех пор Северная и Южная Кореи находятся в состоянии войны.

По словам президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, окончание Корейской войны "в принципе" уже согласовано вместе с КНДР. Однако переговоры еще начались и причина этому - требования со стороны правительство Северной Кореи.

Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон заявила, что переговоры состоятся лишь в том случае, если США откажутся от "враждебной политики" против них.

"Из-за этого мы не можем сесть для обсуждения или переговоров по декларации... мы надеемся, что переговоры будут начаты", - сказал Мун.

Ранее Ким Чен Ын на пятой сессии Верховного Народного Собрания 14 созыва впервые открыто упомянул окончание корейской войны. Это отметили в правительстве Южной Кореи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946606-prezident-yuzhnoy-korei-zayavil-chto-koreyskaya-voyna-v-printsipe-okonchena/