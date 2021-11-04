Южная Корея оценила упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании Корейской войны

Ким Чен Ын. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Южнокорейские официальные лица оценили упоминание Ким Чен Ыном декларации об окончании Корейской войны, передает РИА Новости.

Во время встречи с прессой в ходе визита в Венгрию президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отметил, что упоминание лидером КНДР декларации об окончании Корейской войны 1950-1953 годов "было впервые".

"То, что в северокорейском руководстве на международном уровне проявили интерес в отношении декларации об окончании войны, значит немало", - говорит официальное лицо в администрации Голубого дома.

Северокорейский лидер на пятой сессии Верховного Народного Собрания 14 созыва заявил, что правительство Южной Кореи придерживается несправедливых и предвзятых "двойных стандартов" в своей политике. По его словам, "даже в случае объявления окончания войны будут продолжаться враждебные действия".

Формально Южная и Северная Кореи так и не подписали мирного договора, ограничившись перемирием сторон.

Ранее КНДР обвинили США в двойных стандартах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940541-yuzhnaya-koreya-otsenila-upominanie-kim-chen-ynom-deklaratsii-ob-okonchanii-koreyskoy-voyny/