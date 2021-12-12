"Неприятно об этом говорить": Путин рассказал, как приходилось зарабатывать в 90-е

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ему приходилось заниматься частным извозом в 90-е годы.

Об этом российский лидер рассказал в тизере фильма "Новейшая история", который опубликовали на официальном YouTube-канале "Россия 24".

Авторы в тизере описывали сложную экономическую ситуацию после распада СССР. Отмечалось, что ученым приходилось становиться "челночниками", чтобы прокормить себя и свои семьи.

Также воспоминаниями о том времени поделился и Владимир Путин.

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946544-nepriyatno-ob-etom-govorit-putin-rasskazal-kak-prihodilos-zarabatyvat-v-90-e/